Rocca Toscana ai mondiali di formaggio. L’azienda protagonista con 4 medaglie

AREZZO

Un duro confronto soprattutto con i formaggi francesi, dal quale Rocca Toscana Formaggi (nella foto Giancarlo Canti, fondatore e titolare), ne è uscita vincitrice. L’azienda aretina ha conquistato quattro medaglie al Mondial du Fromage et des Produits Laitiers. L’azienda è stata protagonista della sesta edizione della manifestazione ospitata nella città francese di Tours, una delle terre di riferimento del settore caseario mondiale, dove si è svolta una competizione internazionale volta a individuare e a valorizzare i migliori formaggi del pianeta. Il Mondial du Fromage ha proposto un confronto tra circa millecinquecento prodotti (molti dei quali francesi) e, in questo contesto d’eccezione, Rocca Toscana Formaggi ha meritato riconoscimenti con ognuno dei quattro pecorini con cui ha gareggiato. Il bilancio complessivo ha infatti registrato due medaglie d’argento e due medaglie di bronzo, con la giuria che ha ribadito l’alta qualità produttiva della realtà con sede ad Arezzo e con caseificio a Roccastrada che è impegnata a tramandare la tradizione casearia italiana verso il futuro attraverso la costante ricerca di nuovi sapori e gli investimenti in innovazione tecnologica. I riconoscimenti più importanti assegnati al pecorino stagionato con tartufo "Il Piacere" e al pecorino stagionato in fosse arenarie "L’Ambra di Talamello" che hanno ottenuto l’argento.

Questo doppio premio testimonia le capacità e l’attenzione di Rocca Toscana. Il Mondial du Fromage et des Produits Laitiers ha regalato ulteriori soddisfazioni con i due bronzi conferiti al pecorino stagionato in grotta "Il Petroso" e al pecorino stagionato con rosmarino "Il Ricordo".