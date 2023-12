Robotics Trials. Le classi protagoniste

SAN GIOVANNI

Si sono conclusi i Robotics Trials, la competizione di robotica organizzata dall’Isis Valdarno. Dopo tre giorni di gare si è svolta la finale che ha incoronato come vincitori I Compagni di merende della classe 4AEL. In finale sono arrivati per il biennio la Squadra G – classe 2G, Gli invincibili – classe 2I, I Dragoni robotici – classe 2D, I puponi – classe 1D, mentre per il triennio Andromeda – classe 3AET, Telefono casa – classe 3AET, Serie A 5CIF – classe 5CIF. La premiazione è stata effettuata dalle autorità presenti, dall’assessore del Comune di San Giovanni Valdarno Nadia Garuglieri e dal presidente di Confartigianato Arezzo Andrea Baldi insieme al Ceo di WeTech’s Andrea Romei e al presidente di Zucchetti Centro Sistemi, Fabrizio Bernini. L’evento, che ha coinvolto l’istituto in una tre giorni di robotica educativa, è stato dedicato alle discipline Stem in un ambiente di apprendimento creativo, inclusivo e innovativo ed ha riunito studenti, docenti e personale scolastico. Ha inoltre permesso alle studentesse e agli studenti di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni in aula, regalando emozioni e anche un po’ di commozione.

È stata un’occasione importante di collaborazione con altre scuole del territorio e di continuità con il lavoro svolto dalla scuola primaria e secondaria di primo grado, grazie alla partecipazione di alcuni istituti comprensivi che hanno assistito alle gare e preso parte alle attività dei laboratori. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di prepararsi non solo per le prossime gare regionali e nazionali, ma per il futuro, perché hanno potuto sviluppare sia competenze tecniche legate agli indirizzi di specializzazione sia a carattere trasversale, quali abilità di problem solving, di collaborazione, nonché analitiche di ricerca e programmazione, impegnandosi con grande determinazione e resilienza.