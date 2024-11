Rivoluzione raccolta rifiuti. Ora cambia il porta a porta. E arrivano i cassonetti smart

Parte a Sansepolcro la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Sei Toscana. A partire da mercoledì prossimo, 4 dicembre, inizierà la sostituzione degli attuali cassonetti con i nuovi contenitori stradali tecnologicamente avanzati e progettati per migliorare il decoro urbano e ottimizzare la gestione dei rifiuti. Sono dotati di sistemi informatizzati che ricondurranno alla singola utenza, garantendo una maggiore efficienza e tracciabilità. Questa prima fase si concluderà in gennaio per poi passare alla successiva, inerente alla raccolta domestica o "porta a porta" che dir si voglia; conclusione prevista per marzo. L’obiettivo è quello di raggiungere il 70% di raccolta differenziata (attualmente Sansepolcro è al 47%), come stabilito dalla normativa europea e regionale. "Un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile – ha commentato il sindaco Fabrizio Innocenti – che dovrà offrire ai cittadini anche un servizio moderno ed efficiente". Gli ha fatto ecco Alessandro Bandini, consigliere delegato all’ambiente: "Un investimento concreto, che permetterà una gestione più responsabile dei rifiuti". E da Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana: "Sansepolcro è il primo Comune dell’area ottimale di raccolta della Valtiberina nel quale prendono il via le attività legate al nostro piano industriale". Tutte le postazioni saranno complete delle cinque tipologie di rifiuto e saranno riconoscibili dalla colorazione europea che prevede: blu per carta e cartone, marrone per l’organico, verde per il vetro, giallo per multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio, Tetrapak) e grigio per l’indifferenziato. Dunque, la separazione del vetro dal multimateriale è la novità saliente. Comune e Sei Toscana hanno comunque organizzato una serie di incontri pubblici per illustrare alla popolazione la nuova impostazione della raccolta dei rifiuti, non dimenticando la comunicazione inviata alle famiglie e la distribuzione della guida alla raccolta differenziata #buttabene.