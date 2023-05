Guasto alla linea, ritardi per i treni sulla linea Roma-Firenze

Arezzo, 7 maggio 2023 – Problemi per la circolazione ferroviaria anche oggi, domenica 7 maggio. Non gravi come quelli di ieri, con l’Italia divisa in due e ritardi monstre, ma comunque non mancano i disagi a causa di un guasto alla linea nei pressi di Arezzo. Si tratta della linea convenzionale, non dell’alta velocità

Come spiegano le Ferrovie sul proprio sito, che informa del traffico in tempo reale, intorno alle 15 la circolazione ha subito rallentamenti per il guasto; è stato subito richiesto l’intervento dei tecnici.

Possibili ritardi fino a 50 minuti e oltre (per esempio il regionale Arezzo-Firenze partito alle 15.08 ha accumulato un’ora e dieci di ritardo); ci sono state anche delle cancellazioni.

