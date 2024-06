Risultati eccellenti per il Team Karate Valdarno

Arezzo, 28 giugno 2024 – Il Valdarno è terra di sport e anche le arti marziali avvicinano un numero sempre maggiore di appassionati. Il Team Karate Valdarno, in forza all'Harmony club di San Giovanni Valdarno, può contare sulle sue diverse eccellenze a partire dagli esordienti U14 fino alla categoria senior. Per la specialità Kata di stile: Nicola Furiati, classe 2011 che nel 2024 ha riportato risultati importanti: Campione regionale Fesi, Medaglia Oro Coppa Italia Fiam, Medaglia Oro Coppa Italia Fesik, Vice campione italiano ACSI, Convocazione regione Toscana per torneo italiano a squadre piazzandosi al 3° posto.

Per le specialità kumite: Tommaso Monnetti, classe 2011: Campione regionale Fesik; Campione italiano ACSI; Medaglia Oro Coppa Italia Fesik; Medaglia Bronzo coppa Italia Fiam. Pietro Randi, classe 2011: Medaglia Bronzo Coppa Italia Fiam; Medaglia Bronzo campionato italiano ACSI. Antonio Greco, classe 2011: Medaglia Bronzo Coppa Italia Fiam Lorenzo Guidetti, classe 2006 Cadetti -65kg; Convocazione in nazionale Fiam ottobre 2023 agli Europei piazzandosi al primo posto sia individuale che a squadra; Medaglia d'argento campionato italiano UIK 3) Medaglia Bronzo campionato ACSI; Medaglia d'oro coppa Italia Fiam; campione italiano Fesik. Emma Monnetti , classe 2002 Senior; nel 2022 Convocazione in Nazionale Fiam per i mondiali a Belgrado con Medaglia Oro a squadre; 2023 Convocazione europea Fiam con titolo di Campionessa Europea; Campionessa italiana a squadra Fesik; Convocazione in nazionale Fiam con partenza a settembre 2024 per i Mondiali WKC a Sheffield.