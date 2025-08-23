Ristrutturazioni nel centro Ecco gli incentivi

POPPIApprovata in Consiglio comunale la nuova disciplina dei contributi per gli interventi edilizi, con grandi novità soprattutto per quanto riguarda il centro storico dove, di fatto, vengono azzerati. Un’operazione per incentivare le ristrutturazioni e che farà sì che i lavori di recupero del patrimonio edilizio, fino alla ristrutturazione conservativa, si potranno effettuare con spese minime. Andando più nel dettaglio della manovra portata avanti dal Consiglio comunale viene in sostanza azzerato (-90%) il contributo nel centro storico di Poppi per agevolare la ristrutturazione in genere. E’ stato anche ridotto il contributo per il cambio d’uso senza opere. "Vogliamo sostenere una strategia di sviluppo del centro storico e il recupero del patrimonio edilizio in genere – spiega il sindaco di Poppi Federico Lorenzoni (nella foto) – Ma non è tutto: vogliamo anche fare semplificazione, aiutando un settore vitale per la nostra economia ovvero l’edilizia. Per questo abbiamo inserito la riduzione delle tariffe della categoria ‘Ristrutturazione Ricostruttiva’, la riclassificazione della categoria d’intervento ‘Cambio d’uso senza opere’, a cui sono state attribuite tariffe inferiori rispetto alla precedente versione, che non la distingueva da quella ‘con opere’. C’è inoltre l’introduzione della zona territoriale ‘A - Centro Storico Poppi’, dove sono state ridotte al massimo (90%) le tariffe degli interventi di recupero, rendendoli di fatto quasi gratuiti". Un’operazione che riducendo i costi dovrebbe spingere sempre più cittadini a ristrutturare immobili nel centro storico di Poppi.