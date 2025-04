Notte di follia, tre risse: 10 identificati

Arezzo, 14 aprile 2025 – È stata una notte movimentata. Calci, pugni, testate e quant’altro tra ieri e ier l’altro: una rissa a Castiglion Fiorentino, tafferugli a Monte San Savino tra circa 7 e 8 persone e una lite a Campo di Marte. Il bilancio dei feriti non è a verbale: nel senso che nessuno degli esagitati è stato soccorso dal 118 e nessuno è andato con le proprie gambe al pronto soccorso. Anche se, stando a chi era presente, qualcuno è uscito male dallo scontro. Quasi tutti coloro che hanno alzato le mani sono stati identificati: nelle prossime ore scatteranno le denunce con ogni probabilità.

Ad Arezzo c’è stata una lite in mezzo alla strada tra due extra comunitari, in via Leon Battista Alberti. Per placare la violenza sono arrivate due pattuglie della polizia insieme ad una dei carabinieri che hanno accerchiato i due esagitati: una scena da film, immortalata dai cellulari e messa nella turbina dei social a dimostrazione del degrado dell’area, che ancora si conferma una zona rossa della città in quanto a sicurezza e disagio. La dinamica del diverbio sfociato nelle mani non è ancora emerso ma uno dei due si è opposto all’alt delle forze dell’ordine ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

E siamo a un episodio. Ce ne sono anche altri due ma è necessario spostarsi in Valdichiana. A Castiglion Fiorentino scoppia il caos intorno alle due di notte. Accade tutto nella centralissima piazza Garibaldi, quella in cui si corre il palio dei Rioni la terza domenica di giugno. Stavolta a dare spettacolo non sono stati cavalli e fantini dei tre terzieri ma un gruppo di giovanissimi, forse qualcuno anche minorenne, che si sono affrontati a calci e pugni. All’inizio il “duello“ riguardava due ragazzi ma poi sarebbero intervenuti gli amici di quello messo peggio e da così la cosa si sarebbe allargato. Qualcuno ne è uscito male, è stato anche scaraventato con violenza contro una delle macchine parcheggiate. Tra chi se le è date nessuno ha denunciato i fatti ai carabinieri; ma i militari li avrebbero già identificati. Si tratterebbe di tutti giovani residenti in Valdichiana, alcuni stranieri.

Individuati anche le sette, forse otto, persone che hanno creato scompiglio a Monte San Savino. Da quel che è emerso dalle indagini lampo degli investigatori prima ci sarebbe stato un episodio in un locale tra due gruppi, alcuni stranieri e altri del ragazzi del posto, che poi si sarebbe tranquillizzato non senza qualche problema. Peccato che poi è arrivato il secondo round, sempre nel borgo della Valdichiana ma in un locale fuori dal centro. Altre botte. E così che sono intervenuti i carabinieri che nel giro di qualche ora avevano già identificato tutti. Possibile che adesso scattino anche le denunce visto che per le risse si procede d’ufficio, cioè anche senza querela presentata dalle parti.