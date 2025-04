Il giro di vite alla mala movida. Scattano maxi controlli dei carabinieri

Giro di contro la mala movida, soprattutto alla luce degli aveventi avvenuti nei giorni scorsi. Una vera e e propria operazione sicurezza sul territorio, quella degli uomini e le donne del comando provinciale Carabinieri di Pisa e nello specifico quelli della Compagnia di San Miniato che hanno condotto un servizio ad "alto impatto" nel territorio del Comune di Santa Croce con l’obiettivo di contrastare e prevenire il compimento di reati contro il patrimonio e la persona. Il servizio, che ha visto impiegate sette pattuglie di cui un auto in "tinta civile" per un totale di 14 militari, attuato nella serata di venerdì è il prosieguo – si legge in una nota – di altri servizi straordinari già svolti nelle serate del week end passato, in aggiunta ai normali servizi di controllo del territorio posti in essere sette giorni su sette in tutta la giurisdizione. Servizi che vengono attuati per garantire lo svolgimento di una sana “movida” nel comune, dopo la rissa tra soggetti extracomunitari avvenuta circa dieci giorni fa.

Durante l’operazione, i carabinieri della compagnia di San Miniato – guidata la maggiore Francesca Lico – hanno controllato 88 persone di cui 41 stranieri regolari e 27 veicoli; 6 esercizi commerciali (bar, circoli e sale slot) ubicate sul territorio di solito frequentati da soggetti di interesse della speicifca operazione messa in atto.

Nel corso del servizio sono state elevate anche tre contravvenzioni al Codice della Strada. L’azione combinata di controlli su esercizi pubblici, identificazione di persone e veicoli, e contrasto allo spaccio di droga, mira a creare un ambiente più sicuro e vivibile per l’intera comunità.

