Rischi naturali. Come difendersi

Una giornata per diffondere la conoscenza dei rischi naturali e per informare i cittadini sui comportamenti da adottare per ridurre i pericoli. Oggi dalle ore 9 alle 18 il centro commerciale Il Casentino di Bibbiena sarà sede della campagna nazionale "Io non rischio" dove i volontari di numerose associazioni del territorio faranno rete per presentare le buone pratiche di protezione civile da attuare in caso di alluvioni, incendi o terremoti. L’iniziativa vede la Misericordia di Bibbiena come capofila, ma farà affidamento anche sulle Misericordie di Talla e di San Giovanni Valdarno, della Pubblica Assistenza di Casentino e di Foiano, dell’Università di Firenze e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia, oltre che di Comune di Bibbiena e Provincia di Arezzo.