Risate con "Vado a vivere con me". Jonathan Canini show in Fortezza

E’ Jonathan Canini con lo spettacolo "Vado a vivere con me", scritto insieme e con la regia di Walter Santillo, il protagonista di stasera alle 21 dell’Estate in Fortezza. Lo spettacolo del giovane comico toscano, apre il mese di agosto della rassegna estiva e spiega al pubblico che quando lasciamo il ‘nido’ curato e coccolato dei genitori, spesso ci si ritrova ad affrontare le più avverse vicissitudini: cucinare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi per chi le fa per la prima volta. Jonathan Canini trasforma ogni esperienza in un esilarante sketch. Il tutto con la presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che accompagnano l’artista ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il Bullo, il Fattone e molti altri. Lo spettacolo comico di Jonathan Canini, produzione Teatro Verdi di Montecatini, inaugura il mese di agosto dell’Estate in Fortezza. I suoi video contano milioni di views, i suoi spettacoli sono riti collettivi per l’adorante fanbase. Jonathan Canini incarna la comicità toscana versione terzo millennio: vulcanica e irriverente. Archiviati il trionfale tour estivo e le brevi vacanze, per l’artista pisano è tempo di tornare a calcare le scene. Cucinare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirare e accendere il riscaldamento, appunto.

A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure di tutti i giorni.

Il tutto con la presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre. Sul palco del teatro il comico si presenta con la stessa verve che l’ha imposto sul web.

