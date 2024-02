Risate alla bolognese. Fallica conquista il Rosini

Al Teatro Rosini torna la Stand Up Comedy con lo spettacolo "Cicale" di e con Matteo Fallica. L’appuntamento è per domani lunedì 12 febbraio con inizio alle ore 20 con accompagnamento di apericena a cura del Ristorante La Rocca Gourmet. L’evento è a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura. "Insieme ad Officine della Cultura abbiamo voluto scommettere sulla Stand Up Comedy ed il primo evento è stato una rivelazione – dice Roberta Casini, Sindaco di Lucignano. – È una comicità pungente che è raro ascoltare nei piccoli teatri ma che merita ospitalità e attenzione perché capace di raccontarci senza filtri, se non quello, travolgente, del sorriso". Matteo Fallica nasce ad Anzola, a pochi chilometri da Bologna, in una torrida estate del 1989, senza sapere che ci vorranno quasi trent’anni prima che decida di lanciarsi (più o meno letteralmente) sui palchi della stand-up comedy italiana. Tra i pochi stand-up comedian Lgbt+ attivi in Italia, ha partecipato a due edizioni di "Stand-Up Comedy" in onda su Comedy Central e nel 2023 ha aperto gli spettacoli di Alessandro Cattelan nel tour "Salutava Sempre". Nei suoi monologhi non mancano i grandi temi che tanto stanno a cuore ai millennial con partita iva (e non solo): mascolinità tossica, omofobi al bar, faccine di whatsapp, cicale, banche, fagiani e tanto altro. Non esattamente in questo ordine. "Difficile definire in breve gli argomenti su cui scherzo nel mio spettacolo: c’è davvero di tutto, ma preferisco concentrarmi sui grandi temi cari a noi millennial con la partita Iva -, racconta il comico in un’intervista - Il comico può nascere da qualunque cosa: spesso parto proprio da situazioni della vita quotidiana. Difficilmente qualcosa che ci accade è automaticamente divertente per gli altri, ma con la giusta prospettiva si può fare ridere il pubblico – e anche farlo riflettere".

Il menù dell’apericena (prima consumazione inclusa) prevede: burratina con acciuga al pesto, insalatina riccia, bruschetta al pomodoro, bruschetta con pancetta croccante e rosmarino, crostino nero, salame, prosciutto crudo, pecorino e per finire crostata. Inoltre, in fase di prenotazione, è possibile richiedere il menù vegetariano. Ingresso allo spettacolo 20 euro. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione: a Lucignano presso Ufficio Turistico (Museo Comunale) - Piazza del Tribunale - tel. 0575 838001; ad Arezzo presso Officine della Cultura - via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 - 338 8431111.