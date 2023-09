Riprende l’attività del Gruppo Musici. L’appello di Nappini

Il Gruppo Musici si appresta ad iniziare formalmente il nuovo anno sociale riprendendo l’attività delle prove settimanali. L’appuntamento è per oggi non più in via Leone Leoni, ma alla palestra della scuola Vasari, in via Emilia. Giorni ed orari rimangono gli stessi, il martedì e il giovedì dalle 21 alle 22. "L’invito è esteso anche a chi vuole approcciarsi alla nostra realtà, dopo un periodo di formazione e selezione potrà inserirsi nel Gruppo", spiega il presidente Nappini.