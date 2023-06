Rinnovato store Estra a Camucia

Arezzo, 1 giugno 2023 – E’ stato rinnovato lo store Estra di Camucia. Stessa sede e cioè al numero 16 di via Lauretana. Stamani inaugurazione dei locali alla presenza del sindaco di Cortona, Luciano Meoni e del consigliere d’amministrazione di Estra, Giovanni Grazzini.

Nel mese di giugno, ad iniziare da sabato 3, lo store in modo straordinario, sarà aperto tutti i giorni: il lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, il martedì dalle 9 alle 14.30; il mercoledì dalle 9 alle 14.30 e dalle 16 alle 19; il giovedì dalle 9 alle 13; il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19; il sabato dalle 9 alle 13. Gli orari di apertura definitivi dal 1 luglio saranno poi sono il lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19; il giovedì e il sabato dalle 9 alle 13 e infine il venerdì dalle 16 alle 19.

Nello store si possono sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica, ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica e, per chi è già cliente Estra sbrigare tutte le pratiche (rateizzazioni, volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni, ecc.) oltre al servizio di pagamento con POS delle fatture dei consumi.

“Ringrazio Estra per questo investimento con cui porta avanti le proprie attività di contatto e prossimità con la popolazione locale e quindi con i suoi utenti - ha dichiarato stamani il sindaco Luciano Meoni. Ritengo questa iniziativa lodevole insieme allo sforzo che tutte le imprese e le attività di Camucia portano avanti per migliorare le loro proposte.

Come Amministrazione comunale abbiamo messo al primo posto nella nostra agenda la riqualificazione di questo importante centro urbano”. “In questi anni – ha sottolineato Giovanni Grazzini – Estra ha lavorato per potenziare tutti i possibili canali di comunicazione con le famiglie e le imprese. Ha quindi incrementato gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie ma non ha mai fatto venire meno la possibilità del contatto diretto e personale.

Ecco gli store, cioè uno spazio fisico che vogliamo il più comodo e il più efficiente possibile. Ecco il senso del rinnovo dello store di Camucia. Chi decide, per i motivi più diversi, di contattarci direttamente e nel modo più tradizionale, avrà da noi il massimo della cortesia e dell'attenzione.

Questo store è la finestra attraverso la quale i cittadini di Cortona e della Valdichiana possono conoscere Estra ed è la porta attraverso la quale possono avere i nostri servizi”.