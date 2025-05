Rimpatriata tra ex studenti dopo 33 anni

Una rimpatriata che dura ininterrottamente da…33 anni. E’ la straordinaria storia d’amicizia degli ex alunni di via Garibaldi a San Giovanni che in questi tre decenni, si sono ritrovati ogni anno tra ricordi, fotografie, abbracci, barzellette e sorrisi. Tutto cominciò nel 1991, quando Giovanni Basetti, storico edicolante alla stazione ferroviaria di San Giovanni, propose a un ex compagno un’idea semplice: rivedersi con gli amici delle scuole elementari. L’idea prese subito forma e si trasformò in un’appassionata ricerca. Fu proprio il promotore dell’iniziativa a recarsi nella vecchia scuola di via Garibaldi – oggi sede del Comune – per consultare i vecchi registri scolastici. Con l’aiuto dell’ufficio anagrafe e grazie al lavoro di Giovanni Rosi, altro ex compagno di classe, si riuscì a rintracciare quasi tutti. Ben 90 ex alunni, molti dei quali ormai sparsi in tutta Italia – da Bergamo a Piombino, fino a Siena – ricevettero il primo invito speciale. A raccontare questa bella storia Alberto Galli, ex alunno, che ha voluto ricordare anche i maestri Magnelli, Donati, Fabbri, Incerpi, Pistolesi, ciascuno dei quali ha lasciato un segno profondo nel cuore degli studenti. "Immancabile anche la presenza del professor Vinicio Ermini, all’epoca direttore scolastico, poi ispettore generale delle scuole della provincia di Arezzo", ha ricordato Galli. Il primo grande incontro si tenne il 28 marzo 1992, al ristorante Pin Rose di Massimo Tinacci, ristoratore che, tra l’altro, è scomparso proprio in queste settimane. "Con le sue barzellette e il suo spirito allegro ha reso ogni incontro un momento indimenticabile", hanno sottolineato gli ex studenti. La prima rimpatriata riscosse subito un grande successo. In 60 risposero all’appello. Da allora, per 33 anni consecutivi, gli incontri si sono ripetuti. L’ultimo, in ordine di tempo, risale al 26 aprile scorso. Erano presenti: Bagnolesi Franco, Bartoli Bruno, Benelli Carlo, Boschi Sandro, Cafassi Walter, Cioni Carlo, Filippini Alessandro, Galli Alberto, Giani Tullio, Innocenti Sirio, Maccabiani Silvano, Marinari Marcello, Martini Andrea, Massi Franco, Miniati Mauro, Monaco’ Onofrio, Panichi Paolo, Pestellini Fulvio, Pierallini Giuliano, Prosperi Aldo, Rabatti Pietro, Riddi Paolo, Rossi Bruno, Rossini Marino, Sani Roberto, Siragusa Andrea, Sordi Riccardo, Stocchi Vasco, Zamponi Dino, Zenoni Mauro.

Marco Corsi