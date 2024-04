Riforme, esperti in campo. Convegno su premierato nella Sala dei Grandi

Un convegno per analizzare la riforma del premierato e le sue possibili alternative. L’incontro, inserito all’interno della rassegna Acli Life Festival, è in programma alle 16 di lunedì 15 aprile nella Sala dei Grandi della Provincia e proporrà un dibattito tra esperti, politici, giornalisti e rappresentanti della società civile per stimolare il confronto e approfondire vantaggi e svantaggi di questa proposta finalizzata a una modifica della Costituzione. Cuore nelle parole di Simona Bonafè, Maria Elena Boschi, Giuseppe Calderisi e Stefano Ceccanti.