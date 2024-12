Rifiuti, in funzione la raccolta differenziata

Inizia ufficialmente la riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Sansepolcro con la sostituzione dei primi obsoleti cassonetti e l’introduzione dei cinque già annunciati e tecnologicamente avanzati, progettati per migliorare il decoro urbano e ottimizzare la gestione dei rifiuti. Una serie di novità interessanti che vengono illustrate ai cittadini con alcuni incontri: sei in totale nei quali, oltre ai rappresenti dell’amministrazione comunale, vi sono anche i componenti di Sei Toscana.

Si parte questo pomeriggio alle 18 nella sede della Proloco di Gricignano, ubicata in via Giuseppe di Vittorio e alle 21 al centro di aggregazione sociale Bellavista di viale Osimo. Domani alle 18, appuntamento alla Proloco di Santa Fiora in piazza delle sante Flora e Lucilla, mentre alle 21 la tappa è nella sala parrocchiale del Trebbio, in largo Don Duilio Mengozzi. Lunedì 13 gennaio, alle 18 nella ex Bottega di Gragnano e alle 21 nella sala parrocchiale del quartiere di San Paolo, in via della Costituzione, gli ultimi appuntamenti. In questi giorni, inoltre, gli uffici preposti di Palazzo delle Laudi hanno provveduto all’invio alle famiglie di Sansepolcro di una comunicazione che spiega i dettagli dei nuovi conferimenti grazie alla guida alla raccolta differenziata, che contiene tutte le informazioni utili per un corretto conferimento. L’obiettivo, infatti, è quello di aumentare quantità e qualità della differenziata mettendo a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta moderno, per raggiungere il 70%, di differenziata come stabilito dalla normativa europea e regionale.