"Ricreando oltre il suono" col pianista marchigiano Luca Romagnoli

Secondo appuntamento per la stagione di concerti RiCreando Oltre il Suono, organizzata dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo. Oggi alle 19 alla CaMu la Casa della Musica di Arezzo, all’interno del Palazzo della Fraternita dei Laici (ingresso da via Vasari 6), si esibirà in concerto il giovane pianista Luca Romagnoli. Il programma prevede musiche di Schumann e Rachmaninov. Romagnoli è nato nel 1995 a Fermo ed è tra i vincitori di Attraverso i Suoni, progetto per la valorizzazione dei giovani talenti promosso in Toscana da A.Gi.Mus. e Fondazione CR Firenze, di cui Le 7 Note è il partner territoriale ad Arezzo. Ha studiato sotto la guida di Valentini e Bizzarri diplomandosi nel 2019 al conservatorio “Rossini” di Pesaro con il massimo dei voti.

Torna la stagione di concerti organizzata dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo, dopo l’apertura con il duo Provenzani al violoncello e Barbini al pianoforte, oggi per il secondo concerto c’è il pianista marchigiano Romagnoli. Il 14 marzo sarà la volta del recital di Sebastian Emilio Suvini e il 16 maggio di quello di Davide Conte. I tre giovani concertisti, poco più che ventenni, sono tra i vincitori di Attraverso i Suoni. Il 21 marzo si esibirà il duo formato dal tenore Francesco Ciotola e da Nadia Testa al pianoforte, che proporranno un viaggio dall’opera alle canzoni classiche italiane e napoletane. Musiche di Händel, Bach, Piazzolla, Gershwin, invece, per il duo formato da Gino Santo alla tromba e Daniela Gentile al pianoforte, protagonisti venerdì 11 aprile. Conclusione di stagione con un doppio appuntamento dedicato ai talenti cresciuti alla Scuola di Musica Le 7 Note: venerdì 23 maggio, eccezionalmente alle 16, la stagione alla CaMu si concluderà con il concerto di allievi e docenti della Scuola di Musica. Il 24 maggio, alle 17, alla Chiesa di San Domenico, in concerto invece l’Orchestra Suzuki della Scuola di Musica Le 7 Note.