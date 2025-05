Ricasoli resta in sicurezza. Monitoraggio sulle frane

di Massimo Bagiardi

L’amministrazione comunale ha approvato all’unanimità una nuova convenzione della durata di tre anni con il centro per la protezione civile degli Università degli studi di Firenze con l’obiettivo di proseguire l’attività di monitoraggio geotecnico della frazione di Ricasoli che, anche in passato, è stata oggetto di fenomeni franosi. L’iniziativa, che rientra nel quadro delle politiche di prevenzione del rischio e tutela della sicurezza pubblica, rappresenta un nuovo tassello del percorso intrapreso dal Comune sin dal 2004, anno in cui fu avviata la collaborazione con l’ateneo fiorentino per il controllo dei dissesti idrogeologici. Nel dettaglio, il nuovo accordo prevede il mantenimento operativo della rete di sensori già installata nel 2014 – composta da strumenti estensimetrici, inclinometrici e meteorologici – in grado di trasmettere in tempo reale dati geotecnici su piattaforma web. Il sistema ha finora dimostrato efficacia e affidabilità nel rilevare eventuali criticità sui versanti collinari del borgo, caratterizzati da instabilità geologica e fenomeni franosi attivati in concomitanza di eventi meteo importanti come accaduto anche recentemente.

Nello specifico la proposta tecnica fornita dall’università riguarderà la manutenzione della rete di monitoraggio esistente, le letture inclinometriche periodiche, l’interpretazione scientifica sui dati raccolti oltre alla redazione di tre rapporti tecnici annuali sull’evoluzione dei fenomeni franosi. Il costo complessivo dell’operazione sarà di 18.300 euro che saranno distribuiti equamente – 6.100 euro l’anno – sui bilanci del triennio 2025-2027. Un corrispettivo, questo ritenuto congruo, proporzionato e in linea con l’elevato profilo tecnico-scientifico delle prestazioni richieste. L’incarico per la sottoscrizione della convenzione è stato affidato al dirigente del settore lavori pubblici e ambiente, architetto Nicola Serini. La delibera, approvata con voto unanime della Giunta, è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Un ulteriore passo importante quello compiuto dall’amministrazione per cercare di combattere questo fenomeno che, nel corso degli anni, ha causato non pochi problemi ai residenti del borgo. Con questo accordo si potrà così monitorare la situazione affinché certi eventi siano costantemente sotto controllo.