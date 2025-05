Telefonini in carcere per gestire gli "affari". La Polizia penitenziaria sventa 4 tentativi

AREZZOQuattro telefoni cellulari scoperti e sequestrati all’interno del carcere aretino dall’inizio del 2025. Un dato che non solo racconta una criticità costante, ma che al tempo stesso testimonia la professionalità e la dedizione del personale della Polizia Penitenziaria. A confermare il bilancio è la Fns Cisl Polizia Penitenziaria, che sottolinea come ogni ritrovamento sia stato possibile grazie ad "attività di indagine interna, attenzione continua, uso di tecnologie sofisticate e, soprattutto, l’esperienza e la scaltrezza degli uomini e delle donne in servizio". Un’azione congiunta, condotta sotto la guida del comandante Luigi Bove (nella foto), che sta portando risultati tangibili in un contesto – quello carcerario – sempre più complesso, segnato da carenze croniche di personale e rischi crescenti.

"L’ultimo sequestro risale a qualche giorni fa e ogni volta si è trattato di azioni che, oltre alla violazione dell’articolo 391 ter del Codice Penale, potevano rappresentare un canale di comunicazione non autorizzato con l’esterno, spesso collegato ad attività illecite come lo spaccio di droga" spiegano il segretario generale David Mencarelli e il coordinatore provinciale Alfonso Galeota della Fns Cisl. "I metodi usati – spiegano dalla polizia penitenziaria – sono spesso imprevedibili. Ecco perché la nostra attenzione non cala mai". Mencarelli e Galeota della Fns Cisl hanno espresso un pubblico plauso al reparto: "Il personale, guidato con competenza dal comandante Bove, continua a distinguersi per efficienza, senso del dovere e spirito di servizio. In un contesto delicato, ogni intervento tempestivo è un baluardo a difesa della legalità".