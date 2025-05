"Liberi dai rifiuti". I numeri choc della raccolta

In una mattina di lavoro raccolti 1993 rifiuti in soli 500 metri quadrati. Entrando nello specifico sono stati recuperati 957 mozziconi di sigaretta, 175 frammenti di carta e 166 pezzi non identificabili di plastica. È questo il bel risultato raggiunto con l’iniziativa a Castiglion Fiorentino "Liberi dai Rifiuti" promosso nell’ambito dei percorsi educativi di Unicoop Firenze per le scuole e realizzato in collaborazione con Legambiente, le sezioni soci Coop e le amministrazioni locali. 110 gli alunni della scuola secondaria di primo grado D. Alighieri coinvolti che armati di attrezzi e buona volontà hanno dato vita all’iniziativa ad aprile. Dopo la ricerca è seguita prima l’analisi dei rifiuti raccolti e poi una riflessione sull’impatto dei rifiuti stessi sull’ambiente che si è conclusa in Sala San Michele. Ad accoglierli i referenti di Legambiente capitanati da Fabio Comanducci che ha sottolineato l’entusiasmo dei ragazzi. "Crediamo che questo alla pari di altri progetti faccia nascere nei ragazzi una coscienza di cittadinanza consapevole", ha ricordato la Dirigente Scolastica Maria Silvia Corbelli mentre Andrea Bonci, Presidente della sezione soci Coop Valdichiana Aretina ha ricordato: "il nostro compito è anche quello di sensibilizzare le giovani generazioni perché è su di loro che dobbiamo investire per la promozione dei sani principi". "Ringrazio tutti coloro i quali hanno organizzato il progetto e le insegnanti che hanno aderito", ha aggiunto l’assessore all’ambiente Francesca Sebastiani. "L’intento è quello di sensibilizzare le nuove generazioni a quelli che sono gli obiettivi futuri ovvero ridurre i rifiuti. Al vaglio ulteriori azioni per ridurre la mono-plastica".