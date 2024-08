Riaprono le scuole. Aiuti per gli studenti

Un concreto aiuto per le famiglie in condizioni socio - economiche più difficili in vista dell’imminente apertura dell’anno scolastico. A Terranuova da oggi, e fino al 20 settembre, sarà possibile presentare la domanda per il contributo regionale relativo al pacchetto scuola per il 2024/2025. Destinatari di tale prezioso aiuto saranno gli studenti residenti in Toscana e iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, compresi coloro che stanno seguendo un percorso di istruzione e formazione professionale all’interno di un plesso scolastico secondario di secondo grado o di un’agenzia formativa accreditata. Il beneficio può essere utilizzato per vari scopi come, ad esempio, acquistare i libri di testo, materiale didattico o altri servizi scolastici inerenti all’istituto nel quale si passerà l’intero anno. I requisiti per potervi accedere si incentrano sull’ISEE del nucleo familiare dello studente che ne fa richiesta e che non deve superare il valore di 15.748,78 euro. I destinatari dei contributi, che vanno dai 130 fino ai 300 euro a seconda delle varie situazioni, non devono avere un’età superiore a 20 anni compiuti entro il 20 settembre del 2024. La domanda può essere presentata esclusivamente all’interno del sito istituzionale del comune, tramite Spid, dove si troverà un link apposito creato per poter inserire tutti i dati e sperare di avere il contributo che sarà erogato nel giro di pochi giorni. È un aiuto assolutamente importante, un’iniziativa quella messa in campo dal ministero dell’istruzione che ogni anno aiuta concretamente i nuclei familiari che, per ragioni di vario tipo, non possono sobbarcarsi l’intero onere dell’acquisto dei libri o del materiale didattico.

M.B.