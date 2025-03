Riapre l’ex Regirò . L’idea della giovane coppia: "Prima clienti, ora titolari"

Fermi tutti, riapre l’ex Regirò. O meglio, adesso si chiamerà Room 905. Questo è il nome che Giulio Tanganelli e Francesca Ravai hanno scelto per il loro nuovo locale che aprirà in piazza del municipio, nel cuore di Castiglion Fiorentino. "Un tempo eravamo clienti abituali, adesso saremo i titolari", ci raccontano. Là, nel tempio del pub castiglionese, la patria dell’antipasto Amina che ha fatto sognare generazioni e generazioni.

Lì tra quelle quattro mura chi vive in vallata custodisce i ricordi della gioventù: le cene di compleanno con le pizzate, le prime birre e i frittini. Ah, e gli stinchi al forno con patate, unti e lussuriosi. Piccole cose che al tempo erano gli imperativi delfine settimana con Renato Morelli, suo stoico volto, dall’altra parte del bancone a spillare bevande sui boccali. Il locale dopo 25 anni aveva chiuso i battenti nel 2022, tra le difficoltà del covid, quelle nel reperimento del personale e nella volontà dei titolari di staccare la spina. Il locale è di proprietà del Comune di Castiglion Fiorentino. Nell’ultimo anno diversi imprenditori si erano interessati all’investimento ma nessuno lo aveva messo a terra e così quello spazio venne utilizzato saltuariamente per organizzare mostre e convegni. Ma un po’ tutti a Castiglioni hanno sperato che prima o poi quelle mura potessero tornare alla loro vecchia funzione.

E così a tre anni dall’ultima cena, siriparte. Al timone ci saranno Giulio Tanganelli e Francesca Ravai. Giovane coppia della Valdichiana, lui di Castiglion Fiorentino e lei di Bettolle, già proprietari del Room 905 nella frazione senese. "Volevamo un po’ avvicinarci a casa, a Castiglion Fiorentino, ci ci piaceva questo posto, spesso ci abbiamo pensato: e poi da ex clienti vederlo chiuso ci dispiaceva, così abbiamo deciso di riaprirlo".

Non c’è ancora una data per il taglio del nastro ma la coppia spera di poter iniziare già da prima di Pasqua. La formula che verrà proposta sarà quella classifica tra la pizzeria e il pub, con un’ampia selezione di birre, fritti e soprattutto hamburger che saranno un po’ il cavallo di battaglia. L’arredo non sarà quello “piratesco“ a cui aveva abituato il Regirò ma avrà uno stile molto più simile al ristorante di Bettolle di cui erano titolari. Gli spazi comunque saranno gli stessi, 80 coperti, in cui troveranno lavoro tre camerieri in sala e quattro in cucina oltre ai due titolari che faranno un po’ da factotum.

Luca Amodio