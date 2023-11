Riapre la scuola per genitori: "Confronto sul mondo dei bimbi"

BIBBIENA

Riapre a Soci la Scuola per genitori con incontri con professionisti per cercare di prevenire il disagio giovanile. Due gli appuntamenti al momento in calendario il 1 e 15 dicembre con due affermati professionisti come Domenico Barillà e Osvaldo Poli che da anni lavorano sulle problematiche degli adolescenti. "Investiamo su questo progetto – spiega l’assessore Francesca Nassini – perché crediamo che una comunità evoluta si debba ritrovare anche nei momenti di formazione e riflessioni collettivi. Bibbiena scommette di nuovo sulla Scuola per genitori, su un confronto attivo e aperto sul mondo dei bambini e dei giovani, ma soprattutto sul mestiere più difficile in un mondo sempre più complicato da affrontare e interpretare". La scuola promossa dal Comune è organizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Arezzo, Archimenia e Ciaf.

"La nostra partecipazione attiva alla Scuola per genitori è un segnale importante che vogliamo dare alla nostra comunità – sottolinea Erminia Romagnoli, presidente provinciale del Gruppo Donne Impresa – Il periodo storico che viviamo, pone i genitori di fronte al lavoro più impegnativo e delicato di tutti: quello di crescere i propri figli, di aprire un dialogo, di trovare nuove forme di comunicazione. Ci troviamo spesso a non riuscire ad interpretare i segnali che i nostri ragazzi ci lanciano, un po’ perché immersi nei nostri impegni, un po’ perché incapaci di decodificare i messaggi che ci mandano. Per questo motivo è necessario avere dall’esterno qualcuno che ci dia degli strumenti".

Il percorso della Scuola per Genitori di Bibbiena è aperto a tutti e gratuito. I genitori che volessero partecipare alla serata ma non hanno nessuno a cui lasciare i loro bambini, potranno usufruire gratuitamente, prenotandolo in anticipo, del servizio di cura e gioco il Cappellaio Matto. Domenico Barrilà psicoterapeuta e analista adleriano, sarà al Cinema Italia di Soci alle 21 del 1 dicembre con una relazione dal titolo "Quello che non vedo di mio figlio". La serata sarà introdotta dai ragazzi del Bloom Your Own Way e Interact. Osvaldo Poli è psicologo e psicoterapeuta il 15 dicembre alle ore 21 al teatro Ciaf di Soci parlerà intorno al tema "Per essere buoni genitori. Gli errori educativi. Il carattere dei figli. Il senso di colpa".

So.Fa.