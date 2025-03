Riapertura dell'edicola di Bibbiena: collaborazione tra pubblico, privato e volontari

Riapre con un’operazione che coinvolge pubblico, privato e anche tanti volontari la piccola edicola in Piazzolina, nel centro storico di Bibbiena. Il proprietario Michele Lucello aveva dovuto chiudere a dicembre dopo otto anni di attività perché non ce la faceva più a pagare tutte le spese. Non voleva fare debiti e così ha dovuto a malincuore abbassare la saracinesca. In suo aiuto è venuta l’associazione culturale Il Podestà con Franca Biancucci e Stefano Brami, che hanno seguito tutta l’operazione insieme ad altre persone come Marco Roselli e Roberto Frulloni, presidente della casa editrice Fruska. A questi si sono aggiunti gli aiuti economici dell’azienda casentinese Aruba e del Comune di Bibbiena. Appunto perché questa edicola potesse riaprire. La mattina ci sarà il vecchio proprietario e il pomeriggio si alterneranno nell’edicola un gruppo di volontari. "Stavo cercando un altro lavoro - dice Michele Lucello - e quando mi hanno chiamato per riaprire l’edicola mi è sembrato di sognare. Avevo chiuso da appena tre mesi e già questo lavoro mi mancava. Avevo nostalgia del contatto quotidiano con la gente del paese. Dal 12 aprile posso ripartire, andrò a ritirare prestissimo i giornali e li porterò a tutti i bar, poi alle sette aprirò l’edicola".

Durante il periodo del Covid Michele Lucello portava i giornali anche ad alcuni anziani che non potevano uscire di casa e lo stesso farà adesso. "Tante persone anziane hanno bisogno di avere il giornale a casa - dice - non sanno usare il computer e per loro gli abbonamenti online non vanno bene. Vogliano ancora il giornale da sfogliare ed io glielo porterò come ho fatto per anni". Un servizio che riparte nel centro storico. "Il Comune ha voluto sostenere questo progetto per aiutare tutto il centro storico - dice il sindaco Filippo Vagnoli - visto il valore culturale di questa realtà e la sua centralità nel contesto del tessuto sociale. Il nostro grazie va ad Aruba che ha reso possibile questa operazione, all’associazione Il Podestà, alla società Fruska, che si occuperanno della gestione dell’edicola. Grazie anche a Michele Lucello, che continuerà a essere parte attiva di questo progetto. Senza questa grande collaborazione, tutto questo non sarebbe stato realizzabile. Le edicole sono spazi attivi di cultura, informazione e socialità. La bellezza di questa operazione sta poi nella sua coralità che ci mostra una Bibbiena unita e capace di reagire ai momenti di crisi". In questa cordata di solidarietà e amicizia, sono stati definiti anche i turni di gestione: la mattina toccherà a Michele che si occuperà del ritiro dei quotidiani, dei resi e della consegna nei bar. Il pomeriggio invece L’Edicola di Piazzolina sarà nelle mani dei volontari dell’associazione.