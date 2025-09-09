Rfi, linea Arezzo – Castiglion Fiorentino: lavori di manutenzione straordinaria

Arezzo, 9 settembre 2025 – Dal 15 settembre al 17 ottobre sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze-Roma, tra le stazioni di Arezzo e Castiglion Fiorentino.
I cantieri interesseranno in questa fase circa 17 chilometri di binario. I lavori prevedono un investimento complessivo di 11 milioni di euro, con più di 70 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera.
Le attività di cantiere si svolgeranno dal giovedì al lunedì nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi. Durante i lavori per il rinnovo dei binari nelle tratte interessate dai cantieri sarà istituita una riduzione di velocità. Questo comporterà per i treni del Regionale in transito sulla linea Convenzionale Firenze-Roma, una riprogrammazione dei tempi di viaggio medi di 5 minuti, in alcuni casi anche con partenza anticipata.