"Resto qui" di Marco Balzano con Gabriella Rossi

L’università dell’Età Libera di Sansepolcro, nella sua attività di formazione culturale degli adulti, propone tra le sue lezioni del mese di febbraio, domani alle ore 17, presso l’Unione dei Comuni, una interessante presentazione: il libro "Resto qui" (Einaudi) di Marco Balzano a cura della professoressa Gabriella Rossi, nota e stimata docente di Italiano e Latino presso il locale Liceo Scientifico. L’autore è un giovane scrittore milanese che con questa opera è giunto secondo al premio Strega 2018 ed ha ricevuto numerosi altri premi letterari.

Il romanzo è ambientato in Trentino Alto Adige, in un periodo storico che va dall’inizio del fascismo al termine della seconda guerra mondiale, ed è scritto sotto forma di diario dalla protagonista Trina. In esso i temi e drammi familiari si intrecciano con le vicende sociali e politiche del periodo, evidenziando problemi quali le differenze linguistiche e culturali nelle regioni di confine, la mancata integrazione, le imposizioni politiche per la costruzione della diga di Curon che sommergerà il paese della protagonista e che dividono ulteriormente la popolazione …. Tutti temi più che mai attuali, ai quali i protagonisti danno risposte forti, coraggiose, e che hanno motivato la scelta del testo.