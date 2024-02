"Restando o Andando Via". Le opere di Sandoval

Quedandote o Yendote, Restando o Andando è il titolo di una canzone argentina che è diventato quello della mostra dedicata alla memoria di Maria Alejandra Sandoval presso la Villicana Gallery in via Cavour 85, ad Arezzo, fino al 3 marzo. Maria Alejandra Sandoval, artista argentina trasferitasi in Italia nel 1985, è mancata prematuramente nel 2022. L’esposizione, curata da Danielle Villicana con la collaborazione di Valerio Corvisieri e composta da 22 opere pittoriche e da 50 disegni, vuole essere un omaggio al suo talento, oltre che alla persona, ricordata dalla curatrice con parole commoventi. Abile per formazione, sia in pittura, che in scultura, la Sandoval è capace, come scrive la Villicana, di "prendere le cose più ordinarie e renderle preziose", mettendo in ogni sua opera una straordinaria energia e una grande forza delle idee. La forza del colore, lo sviluppo di forme astratte, nonché l’utilizzo fantasioso degli oggetti che da sempre ha affiancato la pittura su tela, sono gli aspetti che, messi in evidenza da Corvisieri, descrivono il linguaggio dell’artista, la cui ricerca continua è stata "rivendicazione di libertà".

Liletta Fornasari