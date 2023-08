Reperti archeologici confiscati e poi devoluti al museo archeologico di Bibbiena

Arezzo, 31 luglio 2023 – La guardia di finanza di Poppi ha eseguito un provvedimento di confisca di reperti archeologici e, successivamente, li ha affidati alla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, per destinarli ad esposizione in musei dédicati del territorio.

Sono sei i “pezzi” restituiti alla collettività’, risalenti al periodo tra il vii ed il vi secolo a.C., di probabile origine dell’etruria meridionale (alto Lazio), tutti rinvenuti in un’attività commerciale casentinese, a novembre dello scorso anno, nel corso di un intervento ispettivo condotto dai militari della tenenza di Poppi.

Si tratta di manufatti in ceramica e terracotta di pregiata fattura, di inestimabile valore, destinati all’utilizzo quotidiano, per conservare alimenti e bevande. Nello specifico, i vari esemplari sono classificati come oinochoe (brocca di vino) in bucchero (tipo di ceramica nera e lucida), oinochoe in ceramica d’impasto a bocca trilobata, holmos (vaso su alto piede) in ceramica d’impasto rosso, kylix (coppa per il vino) in bucchero, olla biconica (recipiente di terracotta, destinato per lo più alla cottura o alla conservazione dei cibi) e tazza attingitoio.

Il titolare dell’azienda che li deteneva illecitamente è stato segnalato alla procura della repubblica di Arezzo, per la ricettazione di beni culturali, provenienti da reato.

Il tribunale di Arezzo ha emesso la sentenza di condanna ed ha disposto la confisca, con la quale i beni “vincolati” sono stati espropriati in favore del patrimonio dello stato, attraverso la devoluzione alla soprintendenza archeologica.

Infine, nei giorni scorsi, i reperti archeologici sono stati consegnati definitivamente al museo archeologico di Bibbiena, laddove hanno trovato adeguata collocazione, all’interno di un percorso espositivo in grado di valorizzarli.