Regolamento del centro storico: Pd all’attacco

Il regolamento del centro storico al centro di un’assemblea pubblica promossa dai gruppi comunali di minoranza Partito Democratico e Cortona Civica. L’appuntamento è fissato per martedì alle ore 21 nella sala Pavolini di Cortona e i consiglieri auspicano la presenza della cittadinanza e degli operatori economici. "L’iniziativa nasce dalla volontà di aprire un confronto democratico e partecipato su un tema cruciale per il futuro della nostra città", spiegano Vanessa Bigliazzi(nella foto) per il Pd e Rossano Cortini per Cortona Civica. "L’atteggiamento della maggioranza è stato ondivago: prima il regolamento è stato approvato in Consiglio Comunale (senza la partecipazione al voto delle forze di opposizione), poi si è pensato di dare 30 giorni per un confronto con le categorie a cose fatte. Abbiamo criticato fin da subito l’approvazione del regolamento senza un adeguato coinvolgimento delle categorie interessate, osservando che il testo presenta refusi e più di una criticità. Il fatto che, attraverso il disciplinare, l’atto torni al prossimo Consiglio comunale conferma che avevamo ragione nell’evidenziare l’illegittimità della delega alla Giunta contenuta nel regolamento, nonostante i commenti di scherno del Sindaco. L’occasione dell’incontro pubblico permetterà a tutta la cittadinanza e agli operatori economici di conoscere più adeguatamente i contenuti del regolamento, che disciplina il suolo pubblico, gli arredi esterni, le insegne e più in genere tutto quanto riguarda il decoro e il rapporto tra esercizi commerciali e spazi della comunità". La partecipazione del più ampio numero di persone possibile è fondamentale per costruire insieme un futuro migliore per il centro storico di Cortona. La.Lu.