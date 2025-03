Regolamento centro storico. C’è la data dell’incontro

Il dado è tratto. L’amministrazione comunale di Cortona ha fissato un incontro pubblico per ricevere i contributi alla redazione del disciplinare al Regolamento del centro storico come aveva annunciato pochi giorni fa. L’appuntamento è fissato per giovedì 27 marzo alle 21 nella Sala Pavolini, è qui che il sindaco con gli assessori e i consiglieri competenti incontrerà la cittadinanza, i titolari di impresa, ma anche i rappresentanti delle categorie economiche e di partecipazione popolare. Per queste organizzazioni, nello specifico Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Comitato Cortona centro storico, Proloco centro storico c’è la possibilità di richiedere un incontro dedicato, al fine di valutare le singole istanze.

"L’Amministrazione comunale, nell’ottica di dare risposte alla cittadinanza e alle imprese di Cortona, intende approvare e dare pieno vigore al nuovo regolamento, attraverso un disciplinare che vada a dettagliare alcuni particolari di non secondaria importanza - dichiara il sindaco Luciano Meoni - durante l’incontro di giovedì prossimo ci sarà modo di ascoltare tutti, comprendendo che le organizzazioni abbiano la necessità di un momento dedicato, siamo a disposizione per andare incontro alle loro esigenze. L’obiettivo è quello di tutelare il decoro e l’immagine della città di cui tutti a vario titolo siamo responsabili, attraverso le nostre attività".

Con questo atto il Comune intende mantenere e rafforzare, anche per lo sviluppo del commercio, le relazioni fra tutte le componenti che animano il centro storico della città e quindi intende coinvolgere le associazioni di categoria e le associazioni di partecipazione popolare, in modo da stimolare osservazioni e contributi al disciplinare che possano contribuire per la migliore impostazione e realizzazione del provvedimento. Alla fase di concertazione farà seguito la convocazione della commissione consiliare per l’illustrazione della bozza del disciplinare e le relative eventuali osservazioni e/o contributi aggiuntivi ritenuti condivisibili. Al termine di questa fase istruttoria relativa alla redazione della bozza, il testo del disciplinare sarà messo ai voti nella prima seduta del Consiglio comunale utile.