Record di matrimoni in Valdambra: "In estate tre cerimonie in un giorno"

Il fatico "si"? Meglio pronunciarlo in Valdambra, il territorio della provincia di Arezzo che ha stabilito e detiene un vero e proprio primato per il cosiddetto "wedding tourism", il turismo nuziale. A dirlo le cifre confermate dal sindaco di Bucine Paolo Nannini che ricorda di aver fatto gli straordinari già nella prima settimana dal suo ritorno alla guida del municipio con la ratifica di quattro unioni di fidanzati. "Viaggiamo nell’arco dell’anno a una media di quasi un matrimonio ogni due giorni – spiega – ma è nei mesi primaverili e d’estate che registriamo il picco con punte di tre cerimonie quotidiane". Con qualche intoppo legato all’estensione territoriale, una delle più vaste in ambito provinciale: "Poco tempo fa, ad esempio, abbiamo dovuto chiedere a una coppia che aveva scelto di sposarsi a Lupinari di posticipare l’orario d’inizio delle nozze. Il motivo? Quasi in contemporanea c’erano altri due matrimoni e non potevamo raggiungere nei tempi previsti i singoli luoghi prescelti per trascrivere l’atto sulle pagine continuative dello specifico registro comunale". Una richiesta avallata dai futuri marito e moglie disposti ad attendere un paio d’ore prima di poter far risuonare le note della marcia di Mendelssohn per la commozione di parenti e amici. Scorporando i dati di un fenomeno con ulteriori margini di crescita si nota che il comprensorio bucinese, con i suoi borghi, le residenze antiche, i resort e gli agriturismi piace soprattutto ai nubendi stranieri. "In prevalenza – riprende il primo cittadino – inglesi, olandesi o dei Paesi del Nord Europa senza dimenticare canadesi e statunitensi. Non sono mancati infine gli australiani e gli indiani. Tutti accomunati da un identico proposito, ovvero unire uno dei momenti considerati tra i più importanti della vita con un periodo di vacanza esteso agli invitati".

Circostanza che fa impennare altri numeri, quelli delle presenze complessive di visitatori che approfittano dello sposalizio per soggiornare nei complessi ricettivi disseminati tra le colline, a pochi chilometri dalle direttrici viarie verso le principali città d’arte toscane e che danno la possibilità di vivere vacanze sostenibili anche in periodi di bassa stagione all’insegna della buona cucina e del vino di qualità. E l’offerta ha stuzzicato anche l’interesse di tanti sposini toscani e di altre regioni della penisola. "La nostra zona – conclude il titolare del Comune valdambrino - può contare sul gradimento degli italiani che in più di un’occasione l’hanno scoperta grazie alla promozione sul web assicurata dal sito internet Visit Valdambra". Uno strumento che ha contribuito a far conoscere ai tour operator un angolo di Toscana fuori dalle classiche rotte turistiche.