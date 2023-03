Record di certificazioni per ambiente e lavoro

Record di certificazioni per la la Freschi&Vangelisti: in arrivo altre 4 per un’azienda equa, rispettosa dell’ambiente, delle persone e del lavoro. Per questa importante realtà casentinese le certificazioni rappresentano non solo una garanzia sul processo di valutazione oggettiva, un modo per costruire una reputazione e fare personal branding, ma anche e soprattutto per creare una salda cultura del rispetto, dentro e fuori l’azienda. Per questo i vertici hanno deciso di dedicare a questo una persona che è gestisce tre certificazioni in atto e relativi aggiornamenti e altre quattro in attivazione. Si tratta di Alessandro Giannotti, giovane laureato in economia e figura “cuscinetto” che non solo si occupa degli aspetti burocratici delle certificazioni, ma anche delle modalità con cui le stesse vengono recepite dai dipendenti oltre che del cambiamento culturale e operativo interno da essere attivato. Alessandro commenta: "La nostra azienda investe su questo aspetto, arrivando a breve a ben 7 certificazioni attive su vari processi aziendali. Ciò rappresenta sicuramente una particolarità che ci aiuta, in primo luogo, ad aumentare la consapevolezza dei nostri dipendenti e a caratterizzarci sul mercato".