Rapporto tra genitori e figli adolescenti. Quattro incontri a tu per tu con gli esperti

Mano tesa alle famiglie per migliorare il rapporto tra genitori e figli.

Al centro "Famiglie della Valdichiana" sono in arrivo altri quattro appuntamenti in compagnia di esperti di settore.

Il programma di confronti è promosso dalla zona sanitaria della Valdichiana aretina, di cui Cortona è capofila. Il primo appuntamento è in programma sabato 2 marzo.

Dalle ore 9 alle 10,30 si terrà l’incontro "Un adolescente in famiglia", dedicato a genitori con figli in età adolescenziale.

A seguire, dalle ore 11 alle 12,30 dello stesso giorno, l’appuntamento successivo è "Essere nonni: risorse e responsabilità" ed è dedicato alle figure che supportano i genitori nell’opera di educazione e accudimenti dei bambini.

La seconda serie di incontri si terrà sabato 16 marzo, dalle ore 9 alle 10,30: l’oggetto è "La relazione efficace, i genitori devono essere affidabili e non perfetti" per chi ha bambini dai 2 ai 5 anni.

A seguire, dalle ore 11 alle 12,30, il secondo appuntamento "La relazione efficace, dare parole alle emozioni per rendere utili le regole" ed è rivolto a genitori di bambini da 6 a 10 anni.

Gli incontri sono a cura delle psicoterapeute del centro Co.Me.Te e prevedono la possibilità di stabilire ulteriori tre approfondimenti individuali con i genitori che saranno interessati.

Gli incontri si tengono tutti alla Casa della salute di Castiglion Fiorentino in via Madonna del Rivaio (per maggiori informazioni è possibile scrivere un’e-mail a [email protected] o telefonare al 366 9950310).

La.Lu.