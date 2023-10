Rapina all’ex campione tra l’indifferenza: ritrovata qui la refurtiva

È stato recuperato ad Arezzo dalla polizia l’orologio rubato a Firenze nei giorni scorsi durante una violenta rapina in strada. La vittima dell’aggressione, Giampaolo Matteuzzi (nella foto), in gioventù è stato campione di rilievo dell’atletica leggera. Ora le indagini proseguono per arrestare il colpevole. "Un orologio dono della famiglia Agnelli per miei 30 anni da dirigente alla Fiat" ha detto l’anziano che ha avuto indietro il preciso oggetto, ma una cosa ancora lo turba: "Colpisce l’indifferenza della gente, nessuno è intervenuto". Matteuzzi, oggi 91 anni, da velocista si misurava sulle distanze corte e nel 1954 fu campione italiano nella staffetta 4x100. L’azione feroce del ladro – che ha fatto il giro d’Italia – è stata immortalata dalle immagini di una telecamera di sicurezza di un hotel: si vede Matteuzzi rapinato in pieno giorno in via Orti Oricellari, colpito con schiaffi e pugni senza pietà in strada, tra la gente che però non muove un dito per soccorrere l’anziano. Matteuzzi comunque ha reagito, si è difeso, colpendo il malvivente più volte con una busta.