Raid in villa. Rubati preziosi. Caccia ai ladri

SANSEPOLCRO

Torna l’incubo furti a Sansepolcro. Nel pomeriggio di giovedì, non appena calata l’oscurità, i ladri hanno visitato una villa nella zona di San Casciano, sulla collina che sovrasta la città; il bottino è di una catenina in oro e di alcuni pezzi di bigiotteria. Niente denaro e la certezza che – in base a quanto risulta – tutto sia avvenuto fra le 17,15 e le 17,40, sulla base di riscontri oggettivi. Da poco, infatti, erano andate via persone chiamate per effettuare lavori di riparazione e, con loro, anche i residenti della stessa abitazione, impegnati con il lavoro; non è escluso, quindi, che i soliti ignoti abbiano approfittato della situazione per infilarsi e nascondersi prima da qualche parte, aspettando che tutti se ne andassero per entrare in azione. Individui che quindi potrebbero essere stati informati sulle abitudini di chi vive in quella casa e che pertanto si erano messi nelle condizioni di operare. La brutta sorpresa dei proprietari al ritorno, né è la prima volta che i ladri li hanno derubati. Non si hanno notizie di altri colpi messi a segno lo stesso pomeriggio, a meno che chi li ha subiti non abbia evitato di sporgere denuncia alle forze dell’ordine.

Resta il fatto che comunque anche un solo episodio sia da considerare un avvertimento per tutti, tantopiù che la fascia pomeridiana notturna si è rivelata di nuovo quella a serio rischio, se dentro casa non ci sta nessuno. Le giornate più "corte", come sono in novembre, agevolano i reati proprio perché, fra la conclusione dell’orario di lavoro e la necessità di andare a far spesa, più di un appartamento non è presidiato da nessuno fino spesso alle 19,30-20. Questo l’accorgimento da tenere in considerazione, anche se le forze dell’ordine hanno intensificato da tempo i controlli.