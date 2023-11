Raid dei vandali al circolo velico. Azienda dona soldi per sistemarlo

La Progetto Italia Servizi del sangiovannese Devil Bracci al fianco della Polisportiva "La Rugiada". L’azienda operante nella gestione e nell’efficientamento degli edifici e dei loro impianti ha donato, infatti, proprio all’associazione presente nel Comune di Cavriglia, una considerevole somma di denaro al fine di sostenerla nelle attività e nei progetti in ponte per i prossimi mesi.

Il tutto è nato dall’ennesimo, grave, episodio consumatosi lo scorso agosto proprio all’interno del circolo velico del lago di San Cipriano in gestione alla polisportiva, quando i soliti ignoti fecero irruzione al suo interno devastando tavoli, sedie e perpetrando altri danni alla struttura che, da tanti anni, si occupa di persone diversamente abili accompagnandole nel loro percorso quotidiano con attività ludico e sportive. Circa 50 i volontari attivi in questo progetto, che ritagliano un grande spazio del loro tempo libero in aiuto di chi è meno fortunato e per contribuire a riqualificare un’area periferica ma bellissima proprio come quella del lago. La società - afferma Daniele Baldini della Progetto Servizi - ha da tempo deciso di investire parte delle sue risorse in progetti di socialità, su sollecitazione dell’amministrazione abbiamo pensato come fosse giusto fare una donazione, sia per i risvolti alle persone e anche perché avevano oggettivamente bisogno per ripartire con l’attività e dargli nuovo slancio.

Ecco che con molto piacere siamo intervenuti come già fatto in passato all’interno del territorio per altre situazioni". Stefano Focardi della Polisportiva "La Rugiada" parla dell’importanza a 360° che può avere questa donazione: "La donazione per noi sarà importante e fondamentale soprattutto per dare sostegno a tutti i nostri utenti legati ai servizi di salute mentale e ai percorsi di sostegno economico, che possono essere di vario genere e vanno a rafforzare la nostra attività e la nostra connotazione sul lago di San Cipriano con acquisto di materiale e roba di vario genere". Per l’amministrazione comunale ha parlato, anche per conto di Leonardo Degli Innocenti o Sanni, il vice sindaco Filippo Boni: "La notizia di questa donazione da parte di Devil Bracci ci ha resi particolarmente felici, in quanto rappresenta oltre che un aiuto concreto all’associazione, anche un riconoscimento dell’immenso lavoro che essa svolge al servizio della comunità tutta".

Massimo Bagiardi