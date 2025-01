Ragazzino aggredito dai bulli in piazza Guido Monaco mentre va a scuola

Arezzo, 15 ottobre 2021 - Stava andando a scuola quando è stato aggredito da due coetanei, prima le offese poi i caci che lo fanno finire in ospedale.

E' successo ieri mattina in piazza Guido Monaco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due ’bulli’ lo hanno avvicinato prima per offenderlo e poi sono passati all’azione prendendolo a calci. Un’aggressione in piena regola, consumata davanti agli occhi increduli di molti giovani zaino sulle spalle, ancora mezzi assonnati. Loro no, i due aggressori erano tutt’altro che assonnati, pronti a colpire, chissà poi per quale stupido motivo, se un motivo ci può essere all’origine di qualsiasi atto di violenza. Il ragazzino ha riportato contusioni non gravi, ma per le quali è finito al pronto soccorso per verificare le sue condizioni. Non ci dovrebbero essere quindi delle conseguenze importanti, almeno sul piano fisico.

Non potremo sapere l’effetto che può aver avuto sulla sua psiche. Sul posto è immediatamente intervenuta una Volante della questura, ma sono gli agenti della mobile del comandante Pietro Luca Penta a indagare, per cercare di risalire ai due giovani aggressori anche con l’aiuto delle telecamere di sicurezza della città e la testimonianza del giovanissimo. L’attività è circondata da un comprensibile velo di riserbo per l’età degli aggressori e della loro vittima. Sembra che lo studente, minorenne, non li conoscesse e quindi non avesse avuto degli alterchi o situazioni in sospeso con i due. Al momento l’accaduto non sembra collegato agli episodi efferati di cui si erano rese protagoniste delle baby gang tra l’estate e settembre. Impossibile scordare le ultime due aggressioni che hanno sconvolto la città. Per settimane non si è parlato di altro.