In arrivo due eventi di Escape Museum – Mumec Edition. Appuntamento stamani dalle 11,30 al Museo dei mezzi di comunicazione di via Ricasoli ad Arezzo con lo speciale per i bambini dai 6 agli 11 anni. Mentre giovedì 14 settembre alle 21 si svolgerà un evento dedicato a giovani e adulti. Realizzato con il contributo dell’Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, ideato per poter risolvere enigmi e misteri in un gioco di squadra adrenalinico, quello dell’Escape Museum, l’evento porterà i partecipanti a vivere un’esperienza unica ed eccitante, grazie al timer che scandisce il tempo che li separa dal fine partita. Un’ora per svelare misteri, info: 3498932046