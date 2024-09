Raccontare terra, acqua e cielo. Al via il Festival dell’autobiografia

"Raccontare la Terra. Acque, terre e cieli": è questo il filo conduttore dell’edizione 2024 del Festival dell’Autobiografia, in programma ad Anghiari da venerdì 27 a domenica 29 settembre. In prima linea, come sempre, la Libera Università dell’Autobiografia, che organizza l’appuntamento con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno della Pro Anghiari e il contributo degli sponsor. L’ambiente dalla prospettiva della narrazione ecologica, auto e bio-grafica, con diverse declinazioni di indagine proposte da autorevoli personalità del mondo della cultura: "Abbiamo un bisogno estremo di comprendere ciò che sta succedendo nella natura e sulla terra – ha detto il professor Duccio Demetrio, fondatore della Libera Università – e di capire se vi sono responsabilità da parte nostra o se si tratti di antiche manifestazioni della natura, per le quali l’uomo non c’entra. Il festival inizierà ufficialmente domani, venerdì 27 settembre, alle ore 15 con i saluti del fondatore Duccio Demetrio; della presidente della Libera Università dell’Autobiografia, Stefania Bolletti e del sindaco Alessandro Polcri. Da segnalare anche due imperdibili appuntamenti serali, entrambi al Teatro di Anghiari: venerdì 27 alle 21.30 "Pettirossi, cervi e lombrichi. Storie e insegnamenti dal regno dei boschi", serata condotta da Gianumberto Accinelli, con Andrea Mazza, Franco Fratini, Anna Milanesi e Sandro Campani; sabato 28 settembre, sempre alle 21.30, "Da Radici a Racines. Storia di un viaggio a piedi da Manfredonia a Marcoux", di e con Luigi Rignanese. Il clou domenica 29 con la consegna al mattino del premio Città dell’Autobiografia a Tommaso Giartosio e del premio straordinario "Amici della Lua" a Fabio Volo.