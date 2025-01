Raccolta differenziata, porta a porta allargato

In continuità con il percorso avviato negli ultimi anni, l’Amministrazione di Cortona, in collaborazione con Sei Toscana, prosegue nel progetto di miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti. Insieme all’incremento delle quantità di raccolta differenziata, l’obiettivo è quello di aumentare soprattutto la qualità dei materiali raccolti da avviare a riciclo. Per migliorare e razionalizzare ulteriormente il servizio, si procederà all’ampliamento della raccolta porta a porta anche nelle zone di Creti, Fratticciola e Ronzano. Il servizio prenderà il via a partire da lunedì 3 marzo, con la consegna a domicilio, da parte del personale incaricato da Sei Toscana, dei kit per la raccolta dei rifiuti porta a porta (sacchi, mastelli e materiale informativo).

"La differenziata non è soltanto una opportunità ma una tappa obbligata, poiché tutti i Comuni sono obbligati ad adottare sistemi integrati di gestione dei rifiuti conformi alla normativa nazionale di settore e in linea e nel rispetto del Piano regionale – dichiara il vicesindaco e assessore all’Ambiente Paolo Rossi(nella foto) – L’obiettivo resta quello di aumentare la raccolta differenziata e agevolare il riciclo delle materie evitando che finiscano in discarica o in impianti di incenerimento. Il passo finale sarà quello di estendere il Porta a Porta nella Val d’Esse".

Per illustrare il nuovo servizio, l’Amministrazione comunale, insieme a Sei Toscana, ha previsto due incontri pubblici con i cittadini che si svolgeranno mercoledì 29 gennaio, alle ore 18 al Circolo Fratticciola e alle 21 al Circolo Creti. Per maggiori informazioni è a disposizione anche il numero verde di Sei Toscana 800127484 e il sito internet www.seitoscana.it