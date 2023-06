Raccolta aiuti per la Romagna La Misericordia è in prima linea

Il Valdarno è mobilitato per aiutare le popolazioni dell’Emilia Romagna devastate dall’alluvione. In questi giorni è partita una raccolta di materiale organizzata dalla Misericordia di Montalto e di Ponticino e patrocinata dal Comune di Laterina Pergine Valdarno. Fino a domenica 11 giugno sarà possibile aiutare gli abitanti del comune di Conselice, tra quelli maggiormente colpiti dal disastro. Il materiale da raccogliere è stato concordato direttamente con il coordinamento del centro smistamento aiuti del comune romagnolo e quanto raccolto sarà consegnato direttamente. Si è scelto di far partire questa iniziativa il 2 giugno in occasione della festa della Repubblica e come ha ricordato la Misericordia l’auspicio è che segni una ripartenza per le tante persone duramente colpite, grazie anche al gran cuore dei cittadini italiani. "Già a poche ore dall’ufficialità della raccolta, alcune aziende e associazioni locali si sono uniti alla nostra raccolta – ha detto Patrizio Ceccherini, Governatore della della Misericordia di Montalto – Facciamo, però un appello a tutto il mondo imprenditoriale locale, a tutte le associazioni ed ai singoli cittadini del Valdarno affinché si uniscano a noi nella raccolta di aiuti. Ci teniamo a ringraziare i ragazzi della Curva Sud Montevarchi che già ci si sono messi a disposizione nonostante abbiano già effettuato una loro raccolta". A Bucine, invece, è stata organizzata nei giorni scorsi una raccolta fondi per Modigliana, uno dei comuni più colpiti dal disastro. E’ stata promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Protezione Civile e Bucine in Fiore, il comitato che organizza il Festival delle Regioni. Maggio. Modigliana rappresentava l’Emilia Romagna e i curatori della manifestazione hanno voluto compiere un gesto concreto di vicinanza e sostegno al paese dell’Appennino, in provincia di Forlì-Cesena, rimasto isolato per le numerose frane che hanno interrotto le infrastrutture di collegamento stradale. Grande riscontro anche per l’iniziativa messa in piedi dalla Curva Sud dei tifosi del Montevarchi. "Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno dato una mano, da chi ha portato una sola scatola di cibo a chi si è macinato chilometri su mezzi privati per consegnare il tutto – hanno detto i supporter rossoblù - A tutti i volontari che hanno dato una mano in così poco tempo, a chi ci ha raggiunto la sera tardi pur di donare qualcosa".