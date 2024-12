Arezzo, entra in questura e dà fuoco alla sala d’aspetto: danni e paura, bloccato dagli agenti

Arezzo, 16 dicembre 2024 – Tenta di far fuoco alla questura di Arezzo, finisce in manette un cittadino del Gambia. Era entrato in questura con una bottiglia piena di gasolio e l’ha cosparsa nella sala di aspetto, poi con uno pneumatico ha appiccato le fiamme.

Fiamme che sono subito state domate dal personale della polizia con gli estintori. L’uomo è stato arrestato dopo una piccola colluttazione con un agente: al momento gli agenti della squadra mobile diretti dal dottor Davide Comito lo stanno interrogando.

L'ingresso della questura di Arezzo viene risistemato dopo il raid incendiario di un uomo poi bloccato dagli agenti (Foto Cristini)

L’uomo ha piccoli precedenti penali, avrebbe tentato di far fuoco alla questura dopo che gli è stata negata una richiesta, di cui non aveva diritto, all’ufficio immigrazione. Forse la sua richiesta riguardava un passaporto.

La questura è andata in tilt: gli uffici immigrazione e armi sono adesso chiusi al pubblico, almeno fino giovedì, mentre rimane aperto quello per le querele. Danneggiati alcuni computer, non solo dalle fiamme, ma dalla sostanza degli estintori.

A coordinare il caso in Procura la pm Julia Maggiore. Da capire quali reati gli verranno contestati, oltre all’interruzione di pubblico ufficio, le lesioni e la restistenza a pubblico ufficiale.