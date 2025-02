Questa mattina seminario organizzato da CRT. Interverrà anche il presidente del consiglio regionale Mazzeo

La Clinica Riabilitazione Toscana e PromoPa hanno organizzato per oggi un webinar per discutere del passaggio dal bilancio sociale a quello di sostenibilità nelle aziende sanitarie, con un focus particolare sulle risorse necessarie per avviare e concludere questo percorso. In apertura dei lavori – inizio alle ore 11 – interverranno Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana e Albarosa Fuccini, Presidente della CRT (foto in alto). Modererà Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione. “I report di sostenibilità nelle aziende sanitarie. Modelli a confronto”. Sarà questo il tema dell’intervento di Alberto Romolini, professore associato di economia aziendale, dottore commercialista e revisore legale ODCEC Firenze. Simone Martini, Crowe Bompani, si occuperà poi del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea. Stefano Maestrelli, Energy manager nelle aziende sanitarie affronterà invece il tema della sfida dell'efficienza energetica: ridurre i costi energetici e migliorare la qualità dell’ambiente.

Alle 12 inizierà infine una tavola rotonda sul difficile equilibrio tra sostenibilità e costi dei servizi coordinata da Enrico Desideri, esperto del Ministro per la programmazione, organizzazione e gestione delle aziende sanitarie. Parteciperanno Antonio Boncompagni, Direttore CRT; Antonio Perno, Direttore generale Ospedale pediatrico Bambin Gesù; Alfonso Stella, Direttore Generale Auxilium Vitae Volterra e Giuseppe Alongi, Direttore amministrativo, ISMETT – Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta specializzazione - IRCCS I lavori si concluderanno alle ore 13.