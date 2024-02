Quell’oasi della natura a due passi da casa

Fortunatamente vicino alla nostra scuola si trova l’oasi di Ponte a Buriano. L’oasi è attraversata dal fiume Arno, che nasce in Casentino nel massiccio del Pratomagno. In questa oasi si trova una ricca varietà di flora e fauna, qui hanno trovato un habitat accogliente: aironi, cicogne, fenicotteri rosa, falco pescatore e tanti altri piccoli uccelli.

Mentre nelle acque del fiume troviamo il pesce siluro, il pesce gatto, carpe e, nelle sponde, invece, vivono molti mammiferi come l’istrice, la volpe, la puzzola, la lontra e qualche castoro. In questo ambiente umido c’è una flora variegata formata da una ricca vegetazione: alberi di salice (dalle radici si ricava il principio attivo dell’aspirina che noi sappiamo essere una importante medicina), altissimi pioppi, vaste distese di cannucce oltre a crescere spontanee un bellissimo fiore che è il giglio d’acqua il cui nome scientifico è crassipes e l’erba perenne Carex pendula formata da grandi ciuffi di foglie, color giallo-verdi, che pendono come orecchini dagli alti steli. Noi sappiamo di essere fortunati ad avere così vicino questo ambiente e quindi vorremmo che ci lo va a visitare si comportasse correttamente.

Ci piacerebbe che queste oasi ce ne fossero di più perché significherebbe che l’ambiente in cui viviamo è pulito. Comunque, il nostro compito oltre che dovere è quello di preservarla perché chi verrà dopo di noi possa trovare un Terra bella, sana e accogliente.