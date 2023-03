Quelle tavolate a cielo aperto Alla scoperta dei sapori locali Apparecchiano piazze e vicoli

È diventato, a suo modo, il nuovo simbolo di Sansepolcro, posizionato al centro di piazza Torre di Berta. Il dodecaedro ha fatto breccia fin da subito nei desideri dei biturgensi, che per sostenere la sua permanenza fissa hanno anche avviato una raccolta di firme. Questo poliedro con al centro la pianta di gelso ha finito con il risolvere magicamente il rebus dell’arredo della piazza e insieme costituisce una sorta di omaggio congiunto ai due grandi figli di sempre, vissuti in un’epoca rinascimentale di poco sfalsata: Piero della Francesca e Luca Pacioli.

Il primo ha portato la prospettiva nella pittura, il secondo ha inventato la moderna ragioneria. Due geni con la comune passione per la matematica e per le proporzioni geometriche, che si confrontavano fra loro.

Proprio le Fiere di Mezzaquaresima, un anno fa, hanno tenuto a battesimo il dodecaedro, grazie alla felice intuizione del sindaco Fabrizio Innocenti e del cavalier Valentino Mercati di Aboca: in quella mattinata del 31 marzo 2022 (giovedì rigorosamente piovoso, come vuole la tradizione), il taglio del nastro, per cui a giorni cadrà il primo "compleanno".

Attorno al dodecaedro, torneranno i tavoli e gli stand che trasformeranno piazza Torre di Berta in "Piazza del Gusto", grazie all’impegno di Confcommercio e Confesercenti, sempre più in simbiosi con l’amministrazione comunale per elaborare proposte in grado di portare vantaggi alla città. Si potranno assaggiare specialità tipiche del territorio quali tartufi, funghi, salumi, formaggi e miele e vi sarà un vero e proprio "street food" con pietanze particolari conosciute a livello nazionale: arancini, patate strane, funghi fritti e arrosticini abruzzesi.

La novità in assoluto è costituita dai momenti di intrattenimento con "cooking show" per il pubblico che vedono protagonisti i validi ristoratori cittadini, i quali insegneranno a cucinare piatti da inserire poi nel menù di Pasqua. E alle 11 di domenica 26 marzo, da non perdere l’appuntamento con la "star" di TikTok: nonna Natalina Moroni, che attraverso i suoi video (ma stavolta ci sarà dal vivo) insegna a tutti come si preparano le tagliatelle e la pasta fresca.

Insomma, anche per i peccati di gola ci sarà un adeguato spazio e la piazza si principale approprierà di un ruolo più "centrale" che mai.

Claudio Roselli