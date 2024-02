Quella città che si specchia sulle vetrine

Una saracinesca che si abbassa, chiude i suoi "occhi" sulla città. Gli occhi sono le vetrine nella via dello shopping. Aperti da mezzo secolo, attenti osservatori dei mutamenti di stili e storie, curiosi per l’avvento di nuove mode. Ma ora quegli occhi" sono chiusi dopo la batosta del Covid, davanti all’avanzata dei "mangia e bevi" e alla concorrenza delle grandi catene internazionali. Eppure quelle vetrine sono state per cinquant’anni anche un presidio, un punto di riferimento, un luogo di incontro dove scambiarsi l’umanità. Luciano e Angela hanno lasciato un messaggio per ringraziare i clienti dell’affetto. "Dopo tutti questi anni di impegno e sacrifici, coltiveremo le nostre passioni". E su quegli "occhi" chiusi scivola un velo di malinconia.