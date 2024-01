Quei relitti senza padroni vandalizzati

Simboli di un disagio, di chi cerca riparo dal freddo delle notti invernali sui sedili di quelle che oggi sono carcasse e che, fino a poco tempo prima, erano più semplicemente mezzi di trasporto. Ma il fenomeno delle auto abbandonate oltre al tema di chi non ha un tetto e qui vi trova riparo, si lega ai nodi di una legge che rende difficoltosa la loro rimozione. Tecnicamente se in possesso di ruote e volante possono sostare senza limiti di tempo in aree pubbliche. L’unico appiglio è quello dell’assicurazione che se scaduta o assente comporta multe e sanzioni. La doppia faccia di un fenomeno raccontato con un tour sulla base delle segnalazioni dei lettori, alcuni stufi di vedere quelle carcasse abbandonate da tempo.