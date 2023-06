Quegli eroi invisibili da sostenere

I volontari sono le fondamenta di una rete d’appoggio sociale che consente a ognuno di noi di sentirsi più sicuro. Sono eroi, spesso invisibili, che si metto a disposizione degli altri e lo fanno perché hanno voglia di farlo, non perché c’è qualcuno che gli dà qualcosa. Un servizio pubblico fornito da volontari possibile grazie a un principio di sussidiarietà che prova ad andare avanti anche in un periodo complicato. Un sistema basato sullo sforzo dei volontari è un sistema per sua stessa natura instabile. Che incredibilmente riesce a reggere da decenni, grazie alla costanza di chi vi lavora. Un sistema che oggi lancia l’ennesimo appello per la sopravvivenza grazie alle Misericordie. Una sirena d’emergenza che non può rimanere inascoltata.

f.d’a.