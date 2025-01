Quattro manutentori per cooperativa

1 IDRAULICO

Per cooperativa sociale, si ricerca personale con esperienza. La risorsa inserita si occuperà di lavori di manutenzione su impianti idraulici. Lavoro full time, nel fine settimana, a turni. Offerto contratto a tempo determinato. Sede Arezzo. Codice: AR-244064. Scadenza: 17 gennaio

4 IDRAULICI

Si ricercano quattro manutentori idraulici per lavori idraulici e di manutenzione per Cooperativa in zona Arezzo. E’ richiesta comprovata esperienza nella mansione. Orario di lavoro: tempo pieno dal lunedì al venerdì. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Lavoro full time, a tempo determinato. Sono richieste buona manualità e praticità. Codice: AR-243630. Scadenza: 14 gennaio