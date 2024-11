Quasi 25 anni di Nasi Rossi in pediatria. Martini: "Un grande supporto in corsia"

AREZZO

Un’ora e mezzo di allegria e sorrisi distribuiti per tre/quattro volte alla settimana. Sono quelli che gli "speciali dottori" della Tribù dei Nasi Rossi portano nel reparto di pediatria del San Donato. Un’attività che a gennaio 2025 taglia il traguardo dei 25 anni e che dalla pediatria si è estesa, una volta alla settimana, anche al reparto di Oncologia e alla Radioterapia dell’ospedale aretino. Gli "speciali medici" arrivano con le loro valigie piene di giochi, trombe, uno stetoscopio, palloncini colorati e bolle di sapone per regalare sorrisi ai piccoli pazienti della pediatria diretta da Marco Martini. "E’ un appuntamento molto atteso dai nostri piccoli pazienti – spiega Martini – e per noi medici, infermieri e operatori socio sanitari rappresentano un supporto importante nello svolgimento del nostro lavoro. I bambini riescono a distrarsi e a non pensare alle terapie. Inoltre sono sicuro che una volta tornati nelle loro case conserveranno un buon ricordo del loro passaggio nel reparto". "Il rapporto che il personale ha con noi è davvero molto bello. – spiega Erika Cardeti presidente Tribù Nasi Rossi –. Ci sono giornate in cui il pronto soccorso pediatrico è pieno e loro ci chiedono di entrare per distrarre il bambino mentre sono impegnati nell’esecuzione di procedure più o meno invasive".